Morte di Elifani 3 a processo | Paralisi manutentiva

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tre dipendenti del Comune di Milano sono stati rinviati a giudizio, mentre un quarto imputato è stato prosciolto con la formula del non luogo a procedere. Si è conclusa così l’udienza preliminare, davanti al gup Alberto Carboni, con al centro ladi Andrea, 40 anni, avvenuta la sera del 2 aprile 2021 dopo un volo di circa tre metri per il cedimento di una balaustra, in cattivo stato di manutenzione, dello storico ponte di ferro sul Naviglio della Martesana, conosciuto anche come "El pont de pan fiss". Quattro persone, tra dipendenti, tecnici e funzionari del Comune, per quell’episodio erano finite davanti al gup con l’accusa di omicidio colposo, mentre la posizione di un quinto indagato era stata stralciata con una richiesta di archiviazione. Alla compagna e ai familiari diera già stato corrisposto un risarcimento.