Milano Giovanati consigliera FI | Una donna è tale se è mamma

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di martedì 1 ottobre 2024) “Non vorrei essere presa con ilarità, penso che sia una questione importante, ma sempre più spesso noi ascoltiamo anche intellettuali e politici, che si pongono la domanda: ‘Che cosa è una?’. Per me l’unica certezza è che unaè una”. Fa discutere l’intervento in aula di Deborahcomunale a, in quota Forza Italia. Le Assise erano chiamate a discutere, tra gli altri punti all’ordine del giorno, dell’approvazione del Regolamento della Commissione per il Paesaggio per il Comune di. Quandoè intervenuta, la discussione era sulla proposta di alcune consigliere della maggioranza di Centrosinistra per una diversa rappresentanza di donne in senso alla Commissione. “Come facciamo a definire cosa è una? Voi riuscite a definire cosa è una? Riuscite a distinguere chi è uomo e chi è?”, ha affermato in aula.