Leighton Meester si unisce al cast della seconda stagione di The Buccaneers

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 1 ottobre 2024)è entrata a far parte delserie drammatica di Apple TV+, The(Single Parents, River Wild) è entrata a far parte delserie drammatica di Apple TV+ The. Creata e scritta da Katherine Jakeways sulla base dell'ultimo romanzo incompiuto di Edith Wharton, la serie è interpretata da Christina Hendricks, Mia Threapleton, Kristine Frøseth, Alisha Boe, Josie Totah, Aubri Ibrag e Imogen Waterhouse. Adam Brody einsieme anche sul lavoro: "Siamo il manager l'uno dell'altra" Di cosa parla TheSecondo la sinossi ufficiale, "nella primadi The, un gruppo di giovani ragazze americane amanti del divertimento è esploso nella Londra