Landi l’ultima verità I motivi dell’autopsia

(Di martedì 1 ottobre 2024) Accertare l’identità di quella salma rientrata in Italia da Dubai e da venerdì all’istituto di medicina legale di Careggi. è la richiesta della Procura generale che vuole fare luce sulla scomparsa di Samuele, l’imprenditore aretino che da molti anni si era trasferito negli Emirati Arabi insieme alla famglia. Autopsia e test del Dna: sono gli esami che saranno eseguiti nei prossimi giorni. È suo il corpo rientrato da Dubai? È l’interrogativo al quale la Procura generale cerca una risposta definitiva. Un passaggio tecnico collegato alla procedura prevista per l’esecuzione della condanna, in questo caso per bancarotta, in relazione al crac di Eutelia, di cuiera amministratore delegato. Se gli esami accerteranno che quel corpo è veramente suo, la vicenda giudiziaria si chiuderà con l’estinzione della condanna "per morte del reo.