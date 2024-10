Lacrime e preghiere per Fiorenzo | Che dolore non ti scorderemo mai

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Una veglia di preghiera per ricordareElia Palmieri, 19 anni, morto sabato pomeriggio in un incidente stradale in via del Parlamento Europeo, a Scandicci. Tantissime persone sono arrivate ieri a Lastra a Signa, nella chiesa della Misericordia, aperta dalla mattina proprio per ospitare la salma del ragazzo e permettere ad amici e familiari di restargli accanto prima del funerale. Molti si sono avvicendati nel corso della mattina, incluso il sindaco Emanuele Caporaso, mentre alle 18.30 don Matteo Ambu, che oltre ad essere pievano di Signa seguiva "Fio" nel percorso neocatecumenale, ha invitato tutti a un momento collettivo di preghiera. "Anche in questi momenti difficili dobbiamo ricordare che Dio non ci ha voltato le spalle - ha detto –. Capiremo ciò che è successo e perché è successo non adesso, ma nel tempo, durante il cammino.