Cambiasso | Inter bisogna fare i conti! In casa 3 punti per volta

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’di Inzaghi questa sera affronta la Stella Rossa a San Siro nel primo matchlingo di Champions League per i nerazzurri., dopo il pareggio con il Manchester City all’esordio, si aspetta una partita da tre. Di seguito le parole dell’ex centrocampistaista a Sky Sport SFIDA DA VINCERE – L’di Simone Inzaghi affronta la Stella Rossa nella seconda giornata della fase campionato della Champions League. Estebansi aspetta una squadra arrembante: «Mi aspetto un’che inizia a, il pareggio con il Manchester City va bene ma è un punto, indeve farne tre per. Quindi mi aspetto una squadra che, indipendentemente dagli uomini, parte con il piede giusto per indirizzare la partita».