Bologna com’era | 50 anni fa il primo Centro Civico

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il 30 marzo 1974 il Consiglio Comunale approvò a larga maggioranza il nuovo regolamento dei 18 Quartieri. Il Consiglio preannunciò anche provvedimenti concreti da attuare per dar vita operativa al decentramento. Ilatto fu l’inaugurazione deldel Quartiere Lame in via Marco Polo (foto): in esso, oltre agli uffici dell’anagrafe e amministrativi, furono previsti spazi per l’attività politica: la sala del Consiglio di Quartiere nella quale è riservato lo spazio per la partecipazione dei cittadini, il locale per le riunioni delle commissioni. Non mancano gli spazi esterni. Il moderno edificio fu progettato dall’architetto Enzo Zacchiroli. Fu ildi altri edifici destinati al decentramento, ma non tutti furono costruiti ex novo: in alcuni casi furono utilizzati spazi di immobili storici, come nel caso del Baraccano e di alcuni Quartieri del. Marco Poli