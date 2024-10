Atp Pechino 2024 | 15esima vittoria di fila per Sinner che raggiunge Alcaraz in finale | sconfitto in 2 set Bu

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 1 ottobre 2024) Jannikinla quindicesimaconsecutiva ed è inanche nell’ATP 500 di. Una giornata tutt’altro che facile, quella odierna per il tennista altoatesino, che ha incontrato più di qualche difficoltà contro l’emergente tennista di casa Yunchaokete Bu, ma uscendone fuori comunque da campione quando contava e finendo per imporsi per 6-3 7-6(3). Si tratta della 21esimain carriera, la settima del suoper l’indiscusso numero uno del ranking mondiale, che domani proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Lo attende Carlosper quello che sarà il decimo scontro diretto tra i due giocatori. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI CRONACA-BU Inizio favorevole a, che vuole mettere subito le cose in chiaro, tenendo bene il primo game di servizio e poi andando a procurarsi due palle break.