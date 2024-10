Appalti rifiuti e corruzione due arresti in Umbria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Perugia, 1 ottobre 2024 – Come era nell’aria già da giorni, oggi sono scattati glidomiciliari per Cristian Goracci, ex amministratore di Sogepu, e Antonio Granieri, amministratore della Ece (ex Ecocave). Le ordinanze cautelari sono state eseguite dalla Guardia di Finanza di Perugia. Al centro della vicenda le accuse die per fatture inesistenti nel settore dei. L’indagine, spiega la procura, aveva preso il via da una segnalazione anonima “particolarmente dettagliata e informata”, che per forza di cose doveva arrivare da qualcuno che era a diretta conoscenza delle vicende dietro aglinel settore, che tuttavia non aveva avuto il coraggio di esporsi in prima persona.