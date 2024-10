A Gesù Cristo ho dedicato la prima poesia che ho scritto Così volevo cambiare il mondo | Michele Bravi il pifferaio magico della musica a teatro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Unsalverà il. Ne è convintoche ha messo al centro del suo “Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi Tour” proprio l’arte poetica, citando sin dall’inizio i grandiletteratura italiana come Giuseppe Ungaretti, Alda Merini e Giorgio Caproni. Ieri sera agli Arcimboldi di Milano si è consumato un momentofatto di note,, ma anche di tante parole e ironia ed auto-ironia. Perché come dicestesso è vero che lui “sparge tristezza con le sue canzoni”, ma è nella dimensione live che dona tutto se stesso, facendo conoscere a chi l’ascolta aspetti inediti di sé, del suo passato e del suo presente. Non è un caso che la scenografia ritrae i tetti di un palazzo parigino, le finestrelle stanno ad indicare gli occhi, le grate dell’anima. “Gli occhi delle persone sono il posto dove riesco poi a scrivere le canzoni.