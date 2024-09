Zenith Settesoldi | I risultati arriveranno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) "E’ un momento un po’ così. CI gira tutto molto male. Mi dispiace per i ragazzi, perché hanno fatto una grande prestazione, per oltre un tempo in inferiorità numerica, giocando al pari della capolista Tau Calcio. Il risultato ancora una volta non ci ha sorriso e non rispecchia la fatica e l’impegno che abbiamo messo in campo". E’ ovviamente rammaricato, ma più che altro per la posizione di classifica, Simone, allenatore dellaPrato che si trova ancora in penultima posizione dopo il ko per 1-0 rimediato contro la prima della classe, al termine di una partita equilibrata e combattuta, decisa soprattutto dall’espulsione di Gemignani a poco più di dieci minuti dal termine del primo tempo. "La squadra è da elogiare in blocco per la prestazione fornita. Non si è vista questa grande differenza in campo.