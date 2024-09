Sinner perde tutto | cambia la classifica

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 30 settembre 2024)anche laAtp. Dopo la decisione della Wada ecco tutti gli scenari che toccano Jannik La Wada ha deciso di andare fino in fondo. E anche gli analisti, quelli che non credevano che si potesse fare ricorso contro il numero uno al mondo dopo l’assoluzione di quella contaminazione col Clostebol, involontaria, si sono dovuti ricredere. Insomma, una notizia che ha scosso tutti.(Lapresse) – Ilveggente.itAdesso scatterà un procedimento davanti al Tas di Losanna, che si concluderà con una sentenza che passerò in giudicato. O dentro o fuori. La richiesta piovuta addosso aè quella di uno o due anni di squalifica. Il numero uno al mondo, senza nessuna colpa, rischia di essere abbattuto da una sentenza incredibile, ingiusta, qualora arrivasse la squalifica.