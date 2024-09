Saltburn la recensione del film di Emerald Fennell

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 30 settembre 2024)è il secondodiretto da, già nota per Promising Young Woman, lungometraggio candidato agli Oscar nel 2021 con Carey Mulligan. Uscito in Italia lo scorso dicembre, ilè ancora tra i più seguiti su Prime Video. La trama segue le vicende ambigue di Oliver, uno studente del College di Oxford che stringe un legame con Felix Catton, un giovane affascinante e aristocratico. Oliver è irresistibilmente attratto da Felix e dal suo stile di vita, e quando quest’ultimo scopre la sua condizione economica modesta e la sua vita da orfano, lo invita a trascorrere l’estate a, la lussuosa tenuta di famiglia. Qui, Oliver incontra gli eccentrici e insoliti membri della famiglia Catton, e presto si ritrova coinvolto in situazioni sempre più ambigue, dove emergono i lati più inquietanti dell’animo umano.