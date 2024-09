Perché i profumi unisex vanno di moda?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 30 settembre 2024) Isono versatili e hanno anche il grande vantaggio di poter essere condivisi dalla coppia. Si presentano con sfumature olfattive talvolta meno penetranti ma al contempo ben definite, a seconda della scelta. E sono un’ottima idea regalo per conferire un tocco romantico.: caratteristiche I miglioridi nicchia possono avere piramidi olfattive davvero sorprendenti e lussuose, come ad esempio il profumo Unue di Jeroboam, che racchiude le sfumature del bergamotto, del sandalo e del gelsomino. La caratteristica principale di questa tipologia di fragranze è proprio il bilanciamento perfetto di “ingredienti” diversi che risultano in equilibrio tra loro. Il profumo è così abbastanza delicato per una donna, ma deciso quanto basta per un uomo.