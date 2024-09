Oltre 81 migranti sbarcati alle Canarie uno è in ospedale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Non si fermano le traversate dilungo la rotta atlantica, dcoste africane a quelle dell'arcipelago spagnolo delle. Un'imbarcazione con a bordo 81 persone è sbarcata ieri sera nel porto sportivo di San Miguel de Abona, nell'isola di Tenerife, mentre sono riprese all'alba di oggi al largo dell'isola El Hierro le ricerche dei 48 dispersi nel naufragio di un caicco avvenuto nella notte fra venerdì e sabato, in cui sono morte almeno 9 persone e sono stati tratti in salvo 27 sopravvissuti, informa il servizio di Coordinamento delle emergenze. Degli 81giunti ieri sera nel porto di Tenerife, assistiti allo sbarco da volontari della Croce Rossa e dai servizi di assistenza sanitaria, uno è stato trasportato incon gravi sintomi di ipotermia.