Latina controlli degli ispettori ambientali | oltre 2mila euro di multe

(Di lunedì 30 settembre 2024), 30 settembre 2024 – Nella settimana trascorsa gliVigiles-Fipsas coordinati dalla Polizia Locale, hanno presidiato il territorio con particolare attenzione in via XXI Aprile, via dello Statuto, via XXIV maggio, via dei Volsci, via Kennedy, via Verdi e via Caio Giulio Cesare. Nel mirino sono finiti coloro i quali manifestano la “cattiva abitudine” di lasciare i sacchetti contenenti rifiuti non differenziati prodotti nelle abitazioni o negli esercizi commerciali sui marciapiedi, accanto ai cestini oppure a ridosso dei contenitori stradali presenti in centro numerosi sacchi e otto stranieri che rovistavano nei cassonetti e gettavano i rifiuti a terra.