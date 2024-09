La Pielle Livorno oltre le difficoltà Storia di una passione lunga 64 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) La vittoria nella Supercoppa di Serie B dello scorso anno è senz’altro il punto più alto della Pallacanestrodal giorno della sua rifondazione (con conseguente ridenominazione in A.S.D) dal 2000 ad oggi. Ladel basket dei colori biancazzurri in città, tuttavia, è ben più longeva e merita un focus più ampio per capire quanto laper la pallacanestro abbia contribuito affinché la società, nonostante le tante, sia arrivata fino ad oggi, per di più in un campionato comunque prestigioso come la Serie B Nazionale. Come spesso accaduto nelle città con due squadre in una stessa disciplina sportiva, l’origine della– al netto della grande rivalità – è legata anche alla Libertas, nata nel 1947.