La Ménagère cresce Cercansi addetti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) IN OCCASIONE dell’imminente apertura di Laa Roma, l’azienda fiorentina ha deciso di avviare un piano di assunzioni che prevede opportunità lavorative per personale di sala, cucina, bar, commessi/e e fioristi/e. Per fare application è possibile compilare il form sul sito lamenagere.it nella sezione ’Lavora con noi’. Nei prossimi giorni verrà organizzato anche un Career day nel quale i candidati potranno incontrare l’azienda e avere più informazioni. Dal 1896, anno della sua fondazione a Firenze, Laha saputo evolversi mantenendo intatta la sua eleganza e il suo fascino di insegna storica, diventando un punto di riferimento per gli amanti del cibo, del design e della cultura.