Jannik Sinner e la serie di tie-break vinti | un dato impressionante

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024)e la sua forza mentale. L’altoatesino ha conquistato la decima semifinale dei tredici tornei giocati in questo 2024, sconfiggendo al tie-il ceco Jiri Lehecka a Pechino (Cina) sullo score di 6-2 7-6 (6). Una freddezza, andando ad annullare le uniche palleconcesse sul 5-5 del secondo parziale con un ace e un servizio vincente. In tutto questo, ilche impressiona è quello legato ai tie-, in quantone ha conquistati 16 degli ultimi 17 giocati, considerando quello di oggi. Dal tie-decisivo vinto contro il tedesco Jan-Lennard Struff ad Halle (Germania), c’è stato soltanto quello perso contro il russo Daniil Medvedev a Wimbledon nei quarti di finale.