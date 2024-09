Israele attacco in Libano | ucciso il capo di Hamas Cosa è successo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 30 settembre 2024) La guerra in Medio Oriente è ormai prossima ad allargarsi.in queste ore ha attaccato inuccidendo il nuovodiProsegue senza sosta la guerra in Medio Oriente.non ha nessuna intenzione di fermarsi e questo viene confermato dagli ultimi avvenimenti. Nella notte tra il 29 e il 30 settembre, come confermato da molti media internazionali, l’esercito israeliano ha effettuato diversi in Sud delavrebbeil nuovo leader di(Ansa) – cityrumors.itIn uno di questo sarebbe statoFateh Sherif Abu el-Amin, il nuovo leader di. Ad annunciarlo è stato direttamente il gruppo dei miliziani, che hanno confermato anche la morte di alcuni membri della sua famiglia in questo. Un decesso destinato a far alzare ancora di più la tensione tra le parti e non è da escludere una reazione da parte di Hezbollah.