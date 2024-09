Il senso di Oliviero e Zannini per la democrazia e la partecipazione

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 30 settembre 2024) Mondragone. Come si ricorderà, l’Associazione Mondragone Bene Comune – AMBC aderì all’iniziativa di Rigenera Campania per una Proposta di legge di iniziativa popolare regionale contro i cambiamenti climatici, per dire “Stop al consumo di suolo”, per rilanciare fonti rinnovabili per energia pulita e acqua pubblica e per riorientare strategicamente il settore agricolo passando dalla produzione intensiva del cibo, energivora e climalterante, a quella sostenibile e per porre un argine ai livelli allarmanti di inquinamento dell’aria, dei corsi d’acqua e dei tratti di costa, di dissesto idrogeologico e di consumo di suolo. E invitò le cittadine e i cittadini a firmare: https://www.casertanotizie.com/politica/2024/01/19/ambc-firmiamo-per-la-proposta-di-legge-regionale-contro-i-cambiamenti-climatici/. Le firme necessarie furono ampiamente raccolte e la proposta fu formalmente presentata.