Ho parlato con De Laurentiis sentenza in diretta sul futuro di Kvara | avete sentito?

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il giorno dopo Napoli-Monza, arriva la rivelazione inradiofonica sul presidente Aurelio De. In casa azzurra, intanto, continua a tenere banco il rinnovo ditskhelia. A Napoli è tornato l’entusiasmo: d’altronde, non potrebbe essere altrimenti considerato il primo posto in classifica, in solitaria, ottenuto dopo la vittoria contro il Monza per 2-0. Una prova convincente da parte degli uomini di Antonio Conte, che intanto predica calma e vuole tenere con i piedi per terra tutto lo spogliatoio. I tifosi, però, intanto ritornano a essere entusiasti dopo un anno davvero complicato, che sembra a questo punto lontano anni luce. Ad assistere alla partita dei partenopei, c’era anche il presidente della SSC Napoli Aurelio Deallo stadio Diego Armando Maradona.