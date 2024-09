Enotria | The Last Song un soulslike immerso nel folklore italiano

Leggi tutta la notizia su esports247

(Di lunedì 30 settembre 2024) Negli ultimi anni, i giochi cosiddettistanno attraversando un periodo d’oro, con titoli come “Lies of P” e “Black Myth: Wukong” che hanno spinto questo genere verso nuove direzioni, mescolando meccaniche già consolidate da tempo con ambientazioni inedite e innovative. Se Lies of P si ispirava alla cupa rivisitazione della fiaba di “Pinocchio” e “Black Myth: Wukong” al romanzo “Il Viaggio in Occidente“, “: The” affonda le sue radici nel. La prima cosa da notare su “” è che, nonostante i suoi difetti, è visivamente affascinante. Le maschere decorative e i costumi carnevaleschi che si vanno indossando durante il gioco, come “Il Senza Maschera“, danno al gioco un’estetica unica, e le spiagge sabbiose e i villaggi rustici aggiungono un tocco davvero originale.