DTM Mirko Bortolotti e la Lamborghini accarezzano il titolo Trionfano a Spielberg e ora comandano in classifica generale

(Di lunedì 30 settembre 2024) L’ipotesi di vedere un pilota e un marchio italiani trionfare nel DTM a 31 anni di distanza dall’unica affermazione di un binomio tricolore si è tramutata da “possibile” a “probabile”. Il weekend diha difatti vistoe laprendere il comando dellaquando, al termine della stagione, manca solamente una tappa. Sabato, il trentaquattrenne trentino si è imposto in una gara difficilissima. Il pilota del Team SSR Performance l’ha definita “probabilmente la vittoria più bella della mia carriera”. Si è partiti sotto una leggera pioggerellina, sufficiente per bagnare l’asfalto.ha saputo fare la differenza proprio in questa fase. Dopodiché, quando le precipitazioni sono cessate e la pista si è asciugata, è stato in grado di resistere in testa sino alla bandiera a scacchi.