Alessandro Michele la prima sfilata per Valentino a Parigi è un inno alla bellezza

(Di lunedì 30 settembre 2024) Avete presente la scena del film Disney “Anastasia” in cui la giovane discendente dei Romanov, dopo aver perso la memoria e la famiglia, entra per caso nel palazzo reale di San Pietroburgo, abbandonato dopo la cacciata degli zar? I mobili sono coperti da lenzuola, gli specchi rotti, un velo di polvere si é posato su tutte le superfici: ma, quando arriva nel grande salone delle feste, come per magia tutto prende vita. Nell’aria risuonano le note di una melodia lontana e l’atmosfera prende vita con uno dei gran balli del passato. Ecco,ci ha fatto vivere esattamente questa scena nella suadi debutto come direttore creativo di