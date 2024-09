Adriano Panatta valuta il ricorso della WADA contro Sinner | Una questione politica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024) Sono state molteplici le reazioni alla notizia delpresentato dallaal TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) sul caso di doppia positività al Clostebol di Jannik. Il n.1 del mondo sperava di essersi messo alle spalle questa brutta storia, dopo la sentenza di piena assoluzione da parte di un Tribunale Indipendente nel procedimento dell’ITIA dopo la sua vittoria nel Masters1000 di Cincinnati. Le cose sono andate diversamente e il pusterese ora dovrà gestire ancora una volta il peso di questa situazione, come già aveva fatto dopo il torneo di Indian Wells, dove il tutto aveva avuto inizio. Ne ha parlato nel corso dell’ultima puntataDomenica Sportiva, in onda su Rai 2 HD,, campione degli Internazionali d’Italia e del Roland Garros del 1976, nonché trionfante con la squadra italiana in Coppa Davis in quello stesso anno.