ACI Pistoia una realtà in crescita e alla portata di tutti Operative tante donne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Porrettana Gomme è uno dei punti di delegazione dell’ACI. Tanti e diversi i servizi offerti: dal rinnovo automatico del bollo ai servizi di assistenza del bollo auto; dallo sportello telematicovisura per targa; dalle assicurazioni SARA alle revisioni e collaudi. Senza dimenticare le visite mediche per patente di guida e le donazioni Telethon. Un impegno nato per gioco, come confida Maddalena Borelli, che è poi diventato «un lavoro interessante e stimolante, che cambia quotidianamente e dove devi essere sempre cosmente aggiornato, con corsi e formazione continua». Dove le cosiddette “quote rosa” si stanno facendo sempre più spazio, sottolineando così che le automobili non sono più solo un affare da uomini. «Negli ultimi anni siamo cresciuti molto come delegazione, sonole