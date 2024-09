Una grande Lazio vince contro un forte Torino

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 29 settembre 2024) Non càpita spesso di assistere a una partita così, con due forti squadre convinte dei loro mezzi e capaci di sfruttarli per novanta minuti, senza una pausa, senza mai poter perdere tempo, senza la possibilità di farlo perdere all’avversaria. Due squadre che onorano il calcio regalando alle proprie tifoserie e al pubblico pagante cinque gol distribuiti giudiziosamente nei due tempi e nel recupero. Ha vinto la, battendo in trasferta con sicurezza e convinzione unche in questo campionato non aveva mai perso. E non accettava la sconfitta nemmeno oggi andando in gol nel secondo minuto di recupero. La superiorità dei romani non è tuttavia mai stata in dubbio. È andata in gol, come da qualche tempo gli succede, già nei primi minuti.