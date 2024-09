Serie C NOW girone C settima giornata primo pareggio stagionale del Crotone sul terreno del Viviani contro il Potenza

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 29 settembre 2024)3 Marcatori: 19° Gomez, 41° Caturano, 42° Gomez, 46° Gomez, 57° Schimenti, 80° Ghisolfi(4-3-3): Alastra, Sciacca, Riggio, Verrengia, Rillo, Castorani (Ghisolfi), Felippe, Erradi (Firenze), D’Auria, Caturano, Vilardi (Schimenti). All. De Giorgio(4-2-3-1): Sala, Rispoli (Guerini), Cargnelutti, Di Pasquale, Giron (Armini), Gallo, Schiro’, Oviszach, Tumminello (Stronati), Vitale, Gomez. All. Longo Arbitro: Gianluca Grasso di Ariano Irpino Ass. Marco Colaianni di Bari – Pierpaolo Vitali di Salerno Quarto giudice a bordo campo: Adriano Lupinski di Albano Laziale Ammoniti: Erradi, Rispoli, Silva (dalla panchina), Gomez, Guerini Angoli: 6 a 4 per ilRecupero: 3 e 5 minuti Importante per ilera interrompere l’emorragia delle quattro sconfitte subite dopo sei partite e questo è avvenuto in parte.