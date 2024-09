Papa Francesco sui preti pedofili | Non c’è posto per l’abuso e per la copertura degli abusi nella Chiesa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Non è la prima volta che lo fa, matorna a puntare il dito contro ie contro l’omertà come aveva già fatto in passato. Un monito che arriva a due giorni dall’incontro con 17 persone, vittime di abuso da parte di membri del clero in Belgio. Nel corso dell’incontro, durato più di due ore, i partecipanti hanno potuto portare alla propria storia e il proprio dolore ed espresso le proprie attese riguardo l’impegno dellacontro gli. Il, nell’omelia della messa a Bruxelles, ha invitato a pensare “quando i piccoli sono scandalizzati, feriti, abusati”. “Ho sentito la loro sofferenza di abusati e lo ripeto qui:c’èper tutti, tutti, tutti” ma “non c’èper, per la. Chiedo ai vescovi: non coprire gli”, ha detto ilaccolto da un lungo applauso dello stadio.