L’Italia senza auto Il drammatico declino nell’analisi di Caffio

(Di domenica 29 settembre 2024) “L’italiana non esiste più” aveva detto Luca Cordero di Montezemolo nel 2022 sollevando il velo dall’accordo FCA-PSA da cui è nata la multinazionale Stellantis, società franco-italiana di diritto olandese. A distanza di due anni, quando finalmente tutti si sono resi conto della realtà, l’ex presidente di Confindustria ha fatto nei giorni scorsi un quadro ancora piùaffermando che “non ha più una produzione di. Il marchio Lancia si produce ancora ma all’estero come la Seicento, simbolo della nostra industria nel dopoguerra. Fiat non c’è più, Maserati non c’è più e così Lancia e Magneti Marelli. Nel nostro paese c’è solo cassa integrazione e stabilimenti vuoti. C’è da indignarsi, ma sento solo un silenzio assordante”.