L’intervista al coach Alberto Giuliani Pronti per un buon livello di gioco Non pensiamo all’assenza di Vlad

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Unconcentratissimo prepara da par suo l’esordio in campionato, con le idee ormai chiare su chi giocherà ma anche sul ruolo della panchina ("deve servirci a essere più forti", spiega in vista del match di questo pomeriggio) al cospetto di una delle formazioni guida del campionato, una Piacenza che spaventa ma non troppo i giocatori in gialloblù., a che punto è la Valsa Group? "Siamo, abbiamo fatto unaa preparazione seppur per diversi motivi non a ranghi completi. Sono però sicuro che riusciremo a esprimere undi". Che avversaria sarà Piacenza? "Piacenza è una squadra forte, che ha investito molto per rimanere ad altissimo. Ha preso nel mercato estivo giocatori importanti, c’è poco da dire sulla loro qualità della rosa e nel".