Inzaghi conferenza stampa prima di Inter-Stella Rossa | data e ora

(Di domenica 29 settembre 2024) Dopo la vittoria contro l’Udinese arriva un nuovo impegno per i nerazzurri: tra due giorni la sfida in Champions League tra. Di seguito le informazioni utili sulladi mister SimoneCASALINGA – L’di Simonesi appresta a sfidare lain quello che sarà il secondo incontro della sua Champions League, il primo da disputare in casa. I nerazzurri arrivano a questa sfida con il sorriso, dopo aver sconfitto l’Udinese con il punteggio di 3-2 al Bluenergy Stadium. A dare maggiore carica emotiva è la doppietta siglata da Lautaro Martinez nel corso della gara, trattandosi delle sue prime reti in questa stagione.