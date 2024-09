Fabregas | Felice per la vittoria ma ora testa al Napoli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 29 settembre 2024) Le parole dell’allenatore del Como in conferenza stampa Cesc, allenatore del Como, ha commentato lacontro il Verona, mantenendo però alta la concentrazione per il prossimo impegno contro il. Dopo la prestazione convincente della sua squadra,ha elogiato i suoi giocatori ma ha sottolineato che ci sono ancora margini di miglioramento. “Abbiamo meritato la, ma dobbiamo lavorare per evitare cali di tensione nei finali di partita. Siamo stati bravi, ma è importante migliorare la gestione delle fasi decisive”, ha detto, evidenziando i momenti in cui la squadra ha rischiato di concedere troppo. Focus su Cutrone e Pazha poi parlato dei singoli, elogiando Patrick Cutrone per il suo impegno: “Dipende dalla squadra, quando creiamo le giuste condizioni, Cutrone può essere determinante.