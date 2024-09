Daredevil | Born Again svelati nuovi importanti dettagli sulla trama Spoiler

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 29 settembre 2024) Una nuova interessante indiscrezione sufa lucedinamica tra Matt Murdock e Wilson Fisk nella serie e sul ruolo unico che avrà Foggy Nelson.ha subito una revisione creativa a metà della produzione, con conseguenti cambiamenti radicali sia nella storia che nel team creativo. Secondo i piani originali, Foggy Nelson sarebbe morto, spingendo Matt Murdock a rinunciare a essere l'Uomo senza Paura (con il risultato che l'avvocato non avrebbe vestito i panni di Foggy Nelson per almeno quattro o cinque episodi della serie di nove episodi). Al posto di un pistolero a caso, ora abbiamo Bullseye e le foto del set hanno confermato che anche Karen Page è tornata in scena. Rimarranno alcuni filmati delle riprese originali e sembra che Foggy