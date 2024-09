Così non ha senso Fabio morto improvvisamente a 43 anni | aveva appena detto addio al padre

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 29 settembre 2024) Muore all’improvviso a 43qualche giorno dopo averper sempre a suo. La scomparsa diha lasciato tutti senza parole e la fidanzata Giulia straziata. La ragazza si trova a piangere per un doppio lutto a distanza di 18 giorni: quella del suocero, Luciano, e quella del compagno con il quale sognava di costruirsi una vita. Sui social, i messaggi di cordoglio di amici e parenti hanno espresso il dolore per la tragedia: “Un dolore indescrivibile, subito dopo aver perso tuo, il destino ti ha strappato via. A quest’età non si può morire. Che la terra ti sia lieve,. Ora sei tra le braccia di tuo“. Una tragedia che ha lasciato tutti senza parole: “Non riuscivo a crederci – si legge ancora – quando ho visto la tua foto sul manifesto funebre. Che destino crudele.