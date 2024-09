Carmela morta per aneurisma ma la magistratura non ci crede | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 29 settembre 2024) La procura di Brescia sta indagando sulla morte diGirasole, una maestra 45enne deceduta presso l’ospedale Civile della città. La donna era stata portata d’urgenza al pronto soccorso in condizioni disperate, accompagnata dal compagno, un uomo di origini magrebine con cui conviveva in un appartamento cittadino. Dai primi referti medici, sembra che il decesso sia stato causato da un, ma la procura ha deciso di fare piena luce sulla vicenda, aprendo un fascicolo per omicidio preterintenzionale. Le indagini: autopsia e sospetti Il pubblico ministero Francesco Carlo Milanesi ha ordinato un’autopsia per chiarire se l’possa essere stato provocato da eventuali traumi precedenti.