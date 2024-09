Austria exit poll | estrema destra Fpö in vantaggio al 29%

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di domenica 29 settembre 2024) Secondo la prima proiezione per le elezioni parlamentari in, l’dei nazional-populisti dell’Fpö (Partito della libertà) è nettamente al primo posto con il 29,1%. Segue al secondo posto i conservatori dell’Övp (Partito popolareco) con il 26,2% e al terzo posto il Partito socialdemocraticoco (Spö) con il 20,4%. La corsa tra il partito liberale Nuova(Neos) e i Verdi è serrata con valori rispettivamente all’8,8 e all’8,6%. Lo riportano i mediaci. Il Partito della Birra si attesta al 2,1% e probabilmente non supererà la soglia del 4% per l’ingresso nel Consiglio nazionale, così come il Partito comunistaco (Kpö), al 2,9%. Rispetto alle elezioni del 2019, questo rappresenta un grande risultato per l’Fpö: allora il Partito della Libertà ottenne solo il 16,17%.