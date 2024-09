Arriva il Montegranaro Esame per la Maceratese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Il sostegno dei tifosi potrà garantire una spinta in più allachiamata a uninsidioso contro il. All’Helvia Recina - Pino Brizi il fischio d’inizio sarà dato alle 15: si troveranno di fronte l’attacco della, il migliore con 7 gol, e una delle difese meno battute del campionato avendo subito solamente una rete. Servirà una prestazione accorta, intelligente e paziente per evitare di offrire agli ospiti la possibilità di sfruttare le ripartenze, un’arma che ilsa utilizzare molto bene potendo anche contare su un pacchetto avanzato di valore e di sicuro affidamento. La formazione allenata da Possanzini è anche chiamata a dare continuità di risultati e prestazioni dopo le tre vittorie in campionato e i due successi in Coppa Italia.