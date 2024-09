Ziliani | La Juventus sta taroccando ancora i bilanci

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 28 settembre 2024) Paolo, noto giornalista sportivo, punta il dito nei confronti dellariguardo alla gestione dei. Sul suo canale ufficiale,ha sottolineato come la Consob, l’organismo di controllo delle società quotate in borsa, abbia aperto un procedimento contro il club torinese. Le dichiarazioni disulle presunte irregolarità Secondo, lasarebbe sotto indagine non solo per le irregolarità passate, ma anche per quelle attuali. “La nuova gestione, con Elkann proprietario, Scanavino amministratore delegato e Ferrero presidente, si starebbe comportando come la precedente, barando e truccando i conti”, afferma il giornalista.