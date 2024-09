Traffico Roma del 28-09-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 28 settembre 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione pocosulle strade della capitale è sul grande raccordo anulare senso unico alternato in via di Tor Cervara per un incidente avvenuto precedentemente l’altezza di via Marelli lavori di potatura alberi in via di Torrevecchia si viaggia su carreggiata ridotta tra via di Boccea & via dei Casali di Torrevecchia per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità