Tariffa rifiuti aumentata del 9 per cento

(Di sabato 28 settembre 2024) ORVIETO Forte aumento della Tari, tassa sui, e molte proteste da parte di titolari di attività economiche e privati cittadini. "In questi giorni stanno arrivando le bollette relative alla Tari con aumenti medi, per gli utenti del Comune pari a circa il 9% rispetto allo scorso anno. I rincari, che hanno interessato tutti i Comuni dell’Umbria anche con variazione percentuali maggiori, sono dovuti agli effetti del nuovo metodo di calcolo introdotto da Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che determina lain base ai costi effettivi del servizio sostenuti dal gestore secondo i parametri fissati dall’Autorità stessa". Lo afferma l’assessore al bilancio del Piergiorgio Pizzo.