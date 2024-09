Sì ho avuto una storia con Fedez | la rivelazione di Taylor Mega a Striscia la Notizia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Non tendono a placarsi le polemiche circa il dissing avvenuto nei giorni scorsi trae Tony Effe. Tutto è iniziato a primavera 2024, quando Tony Effe ha rifiutato un duetto conlanciando frecciatine, tra cui quella di aver definito Niky Savage un “clone” di. La situazione è così degenerata negli ultimi giorni di settembre con Tony Effe e la sua canzone intitolata “Chiara” (con tanto di font diventato virale sui social). E se Ferragni ha da subito chiesto rispetto per lei e i suoi figli, questa volta ha deciso di parlare un’altra diretta interessata coinvolta nel dissing:. Raggiunta da Valerio Staffelli, celebre inviato diLaha ricevuto il tapiro d’oro (come già accaduto per Tony Effe) e hacosì modo di chiarire il legame con i due rapper.