Servizi sanitari mano tesa ai cittadini Via ai lavori per la Casa di Comunità

(Di sabato 28 settembre 2024) A Castano Primo sono stati presentati iper la realizzazione delladiin via Moroni 1, che dovrebbero concludersi entro maggio del prossimo anno. La nuova strutturaa sarà ricavata all’interno di un ex edificio scolastico, con un intervento dal valore complessivo di circa 1,2 milioni di euro. L’edificio, con una superficie di circa 1.000 metri quadri distribuiti su due piani, sarà organizzato in modo funzionale: al piano terra saranno collocati isociali e il centro prelievi, mentre al piano superiore troveranno posto gli ambulatori e i. Le strutturee già operative a Castano, che rientrano nel piano delle Case di, rimarranno attive e vicine al nuovo cantiere.