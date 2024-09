Samardzic salva l' Atalanta col Bologna finisce 1-1

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 28 settembre 2024) AGI - Un lampo dial 90mol'da quella che sarebbe stata la quarta sconfitta nelle prime sei giornate di campionato. Beffato e acciuffato ilsull'1-1 a tempo quasi scaduto, dopo una gara stoica dei rossoblu in inferiorità numerica dal 51' per il rosso rimediato da Lucumì. Non basta ai felsinei il terzo sigillo di fila di Castro, sempre più incisivo nell'attacco di Vincenzo Italiano, che sale a 7 punti in classifica come Giampiero Gasperini, fermo a soli due successi e fin qui con la peggior difesa della Serie A (12 gol subiti).  Il match è combattuto e vibrante sin dalle prime battute di gioco, con tanto agonismo e sortite offensive a ripetizione sia da una parte che dall'altra.