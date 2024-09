Più corse degli autobus nei festivi I pendolari | Dopo anni di battaglie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024) Potenziate lenei giorni, buone notizie per chi usa i mezzi pubblici anche alla domenica. Con l’entrata in funzione dell’orario invernale, a partire dal 12 settembre, i passaggi della linea Z412 di Autoguidovie, che collega il terminal sandonatese della M3 coi comuni dell’asse Paullese, sono stati estesi fino alle 20.10, mentre in precedenza le ultimedisponibili erano quelle delle 18. A renderlo noto,aver effettuato una disaminaorari diffusi dalla compagnia di trasporto, è il Comitato deiin Lotta, che dasi batte per ottenere un incremento dei mezzi pubblici nel Sud-Est Milanese. Per chiedere un potenziamento dellefestive il Comitato aveva lanciato, in passato, più di un appello, organizzando anche una raccolta di firme tra lavoratori e studenti. Ora è arrivata la svolta tanto attesa.