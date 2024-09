Mondiali ciclismo Zurigo 2024 prova in linea uomini Elite | percorso e altimetria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Ile l’dellain, gara di chiusura deidisu strada ain programma domenica 29 settembre. La città elvetica propone una corsa lunga e selettiva per assegnare la maglia iridata e il titolo di campione del mondo. I corridori infatti dovranno affrontare la bellezza di 273,9 chilometri, con un dislivello complessivo pari a ben 4470 metri. La partenza sarà data a Winterthur, mentre l’arrivo sarà ovviamente in quel diin riva all’omonimo lago. A caratterizzare principalmente lasarà il circuito finale, che i corridori dovranno affrontare per sette volte oltre a una prima parziale tornata in ingresso.