Luci e ombre alla Paris Fashion Week

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 28 settembre 2024) La delicatezza di un fiore, come di un foglio di carta mosso dal vento. Per la collezione Primavera Estate 2025, Issey Miyake porta in passerella la grazia e la leggerezza di un brand sicuro della propria visione estetica, che non vede il bisogno di giocare con le tendenze. Satoshi Kondo e il suo team di designer guardano cosìcarta, dalle sue origini naturali al suo significato culturale e artigianale in Giappone e ne distillano l’essenza. «Il foglio di washi porta con sé una storia» scrive il creativo in un messaggio lasciato su ogni seduta.