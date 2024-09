LIVE Ciclismo femminile Mondiali 2024 in DIRETTA | tre atlete in testa a 140 km dal traguardo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.25 Ripresa Keep. 13.24 130 km all’arrivo. 13.22 Il gruppo è in direzione della prima asperità del giorno, quella di Binz (1.5 km al 9.1%). 13.18 E’ Tiffany Keep l’atleta scattata in precedenza. 13.16 Il gruppo è in direzione della zona di partenza, per poi uscire dalla cittadina di Uster per imboccare il circuito di Zurigo. 13.14 Prova a uscire dal gruppo un’atleta del Sudafrica. 13.11 Oltre un minuto di vantaggio per le tre fuggitive. 13.08 40 km/h la velocità media registrata in quest’avvio. 13.05 Davanti le prime tre ora stanno perdendo qualcosa, ma il vantaggio rimane nell’ordine dei 40?. 13.02 Prova un tentativo l’azzurra Anastasia Carbonari, la quale difende i colori della Lettonia. Chiusa la sua azione, mentre ora va a all’attacco Emily Ehrlich. 13.00 Già 50? di distacco tra le tre fuggitive e il gruppo. 12.