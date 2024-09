La voglia matta dei pisani di calciare in porta Collezionati 132 tocchi di palla in area rigore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Concetti tattici molto simili, seppur con individualità che differiscono per bagaglio tecnico ed esperienza sul palcoscenico cadetto. Da una parte c’è una delle neopromosse, che gode della spinta emotiva dell’entusiasmo ereditato dalla scorsa stagione; dall’altra la solidità dimostrata a più riprese dalla capolista del torneo. E non tragga in inganno il divario scavato dai nerazzurri nei confronti delle "vespe" stabiesi – la squadra di Inzaghi ha raggranellato 16 punti, il doppio di quelli racimolati dalla Juve Stabia -: la compagine allenata da Guido Pagliuca (anche lui all’esordio in B dopo una gavetta lunghissima in tutte le categorie inferiori) ha un’identità ben precisa, costruita mattone dopo mattone nel corso del trionfale campionato della scorsa annata in Serie C, che mostra anche sul nuovo palcoscenico.